Deadwood: iniziate le riprese del film targato HBO, annunciato il cast completo!

A più di dieci anni di distanza dalla messa in onda della serie TV, il mondo criminale di Deadwood si appresta a tornare con un revival in salsa cinematografica. HBO ha ufficialmente annunciato, in data odierna, l'inizio della produzione ed ha diramato il cast che farà parte del progetto.

Il film avrà per protagonisti 12 degli attori visti nella serie originale, ovvero Ian McShane (Al Swearengen), Timothy Olyphant (Seth Bullock), Molly Parker (Alma Ellsworth), Paula Malcomson (Trixie), John Hawkes (Sol Star), Anna Gunn (Martha Bullock), Dayton Callie (Charlie Utter), Brad Dourif (Doc Cochran), Robin Weigert (Calamity Jane Canary), William Sanderson (E.B. Farnum), Kim Dickens (Joanie Stubbs), and Gerald McRaney (George Hearst).

A questi si aggiunge la new entry Jude Pettijohn nei panni di Caroline, ma non sono stati forniti altri dettagli in merito al suo personaggio. La sceneggiatura di Deadwood è stata scritta da David Milch, il creatore della serie originale, mentre a dirigerlo ci penserà Dan Minahan, regista di alcuni episodi di Game of Thrones.

Il film dovrebbe arrivare nella primavera del 2019 su HBO, andando ad arricchire così la già vastissima programmazione originale. Questa la prima sinossi: "I personaggi indelebili della serie si riuniscono dopo 10 anni per celebrare la statualità del South Dakota. Si riaccendono le antiche rivalità, si mettono alla prova le alleanze e si riaprono le vecchie ferite, mentre tutti sono lasciati a navigare tra gli inevitabili cambiamenti che la modernità e il tempo hanno apportato".