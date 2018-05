Deadpool 2: carrellata di immagini spoilerose sul sequel del Mercenario Chiacchierone!

Sono appena uscite diverse nuove immagini di Deadpool 2, il film dedicato al Mercenario Chiacchierone interpretato dall'ormai leggendario Ryan Reynolds. Date un'occhiata, ma solo se avete già visto il film!

Deadpool 2 ha recentemente passato il ragguardevole traguardo di 500 milioni di dollari al box office internazionale e, nonostante tutte le problematiche che parevano essersi create durante la produzione (e la post-produzione), del film, anche questo secondo capitolo su Wade Wilson sembra avviarsi al grande successo per la Fox, che evidentemente, può sempre contare sul folle personaggio Marvel!

Questo successo potrebbe anche significare che le telecamere inizieranno a girare davvero molto presto per X-Force, magari proprio in estate, prima cioè, che venga completamente ratificato e definito l'accordo Disney Fox.

Tornando a noi, le immagini che potete vedere in galleria, mostrano The Juggernaut, Colosso e Wade Wilson. Inoltre, c'è anche un mini-video in cui si vede il villain al tappeto, date un'occhiata cliccando sul link fonte: QUI. Lo trovate alla fine della galleria d'immagini.

Deadpool 2 è attualmente in programmazione nelle nostre sale cinematografiche!



"Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto.Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo.""