Deadpool 'a cavallo' di Wolverine nelle nuove foto dal set di Deadpool 3

In attesa del primo trailer di Deadpool 3, che secondo i rumor dovrebbe arrivare durante la prossima edizione del Super Bowl, in queste ore sono emerse nuove foto con Hugh Jackman e Ryan Reynolds dal set dell'attesissimo film Marvel Studios.

Le foto, pubblicate dalla rivista People e poi rimbalzate immediatamente online, mostrano Deadpool (Ryan Reynolds) 'a cavallo' di Logan (Hugh Jackman) mentre i due personaggi attraversano in un campo non meglio specificato, con Wade Wilson che ha chiaramente deciso che lui e Wolverine sono diventati migliori amici, cosa che forse al supereroe degli X-Men non andrà tanto a genio. Le foto inoltre permettono ai fan di dare un'altra occhiata all'accuratissimo costume di Wolverine, sebbene non ci sia ancora traccia della chiacchierata maschera integrale, che dovrebbe fare il suo esordio in live-action nel film MCU.

Ricordiamo che il cast di Deadpool 3 includerà i ritorni di Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) e Shioli Kutsuna (Yukio), oltre all'esordio dei nuovi arrivati nel franchise Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti: si dice che la prima interpreterà Cassandra Nova, la sorella gemella di Charles Xavier, mentre il secondo sarà Paradox, un agente della TVA che decide di reclutare Wolverine per iniziare a creare un team da schierare nella Guerra del Multiverso contro Kang il Conquistatore.

Deadpool 3 uscirà nelle sale il 26 luglio 2024, restate con noi per tutte le prossime novità.