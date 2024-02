Deadpool & Wolverine, quanto sarà violento il film con Ryan Reynolds?

Quando sarà violento Deadpool & Wolverine? Dopo il clamoroso record all-time stabilito dal trailer di Deadpool & Wolverine, proviamo a ragionare sul rating del nuovo film Marvel Studios.

Come dimostrato dal primo filmato promozionale distribuito durante il Super Bowl, Deadpool & Wolverine sarà il primo film rated-r dei Marvel Studios, seguendo una tendenza già iniziata sul piccolo schermo grazie alla piattaforma di streaming on demand Disney+ con la serie tv Echo, il primo progetto del MCU vietato ai minori: in precedenza sia il protagonista, co-sceneggiatore e co-produttore Ryan Reynolds, sia il regista Shawn Levy e soprattutto il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige avevano promesso che Deadpool & Wolverine rispetterà gli standard stabiliti dai primi due episodi della saga, gli originali Deadpool e Deadpool 2 prodotti dalla Fox, quindi non ci aspettiamo grossi cambiamenti dal punto di vista dei contenuti da bollino rosso, con battute di matrice sessuale, parolacce a tutto spiano e soprattutto violenza smisurata.

Da notare anche che i Marvel Studios sembrerebbero intenzionati ad esplorare maggiormente le possibilità offerte da una narrazione vietata ai minori: per il futuro sono già stati confermati altri due progetti rated-r, il film Blade e la serie tv animata Marvel Zombie, mentre ci si aspetta che, proprio come Echo, anche la serie tv Daredevil: Born Again rientrerà in questa categoria.

Per altri contenuti scoprite quando uscirà Deadpool & Wolverine in Italia.