Deadpool & Wolverine, Vanessa è ancora viva? Facciamo chiarezza dopo il trailer

La storia d'amore tra Vanessa e Wade Wilson aka Deadpool è tra le più sincere della cinematografia Marvel: un colpo di fulmine culminato in una dolce relazione e in un quasi matrimonio fino al tragico omicidio del personaggio di Morena Baccarin in Deadpool 2.

Così quando l'atteso trailer di Deadpool & Wolverine ha fatto il giro del web, una certa confusione ha preso il sopravvento sui fan: nelle clip, infatti, Vanessa è viva e vegeta mentre insieme al suo amato Wade festeggiano il compleanno di quest'ultimo. Ma cosa è successo? D'altronde sono passati sei anni dall'ultima volta che l'antieroe è apparso sul grande schermo e la memoria potrebbe venire meno. Facciamo chiarezza: la risposta è molto semplice e la soluzione all'enigma sta proprio negli ultimi minuti di Deadpool 2. Nel finale, infatti, Testata Mutante Negasonica e Yukio dopo aver aggiustato il dispositivo temporale di Cable, consegnano la macchina a Deadpool che riesce così a tornare nel passato per salvare Vanessa.

Una storia a lieto fine e il ricongiungimento della coppia appare molto felice fin dalle prime battute del trailer di Deadpool & Wolverine. Ma proprio secondo Baccarin, il terzo film declinerà la relazione tra Vanessa e Wolverine in maniera del tutto nuova: "Credo che Ryan e il regista, abbiano fatto davvero un ottimo lavoro reinventando sempre quella relazione e rendendola interessante - ha detto l'attrice a ScreenRant - ma mantenendo la cosa fondamentale che li fa sempre tornare l'uno dall'altro. Quindi credo che questo elemento sarà più presente in Deadpool 3".

Adesso che Wade dovrà stare lontano da Vanessa per un po' a causa della nuova missione affidatagli dalla TVA, la coppia dovrà gestire anche una relazione a distanza!

