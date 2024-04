Deadpool & Wolverine, negli USA proiezioni senza cellulari per evitare spoiler e leak

Deadpool e Wolverine sono comparsi insieme in un finto spot promozionale al CinemaCon di Las Vegas, avvertendo i partecipanti di non utilizzare i telefoni cellulari durante la proiezione. Il video potrebbe essere riutilizzato nelle sale cinematografiche per promuovere l'arrivo nelle sale in estate del film di Shawn Levy.

Secondo indiscrezioni, lo spot sarebbe già stato programmato per essere inserito nella rotazione dei cinema anche se al momento non ci sono conferme dalla produzione. Nello spot, Deadpool afferma scherzoso di conoscere i segreti di Avengers: Secret Wars ma ogni volta che tenta di svelarli squilla il cellulare e gli spettatori cercano di comprendere che cosa ha appena detto. Subito dopo, lo raggiunge Wolverine, che lo spalleggia nell'invettiva contro chi tiene accesi i cellulari durante le proiezioni in sala.



Deadpool & Wolverine fungerà da ponte dall'antico universo degli X-Men, del quale Hugh Jackman nei panni di Wolverine era il simbolo, al Marvel Cinematic Universe, anche se Shawn Levy ha dichiarato che Deadpool & Wolverine non è Deadpool 3.



Nel film tornerà comunque la maggior parte degli interpreti dei due capitoli precedenti, con Morena Baccarin, Leslie Uggams. Karan Soni, Rob Delaney e Brianna Hildebrand affiancati dalla star di Succession Matthew Macfadyen.

