Deadpool & Wolverine, ufficiale: il film segna uno storico record per il MCU

Dopo le ultime anticipazioni sulla trama di Deadpool & Wolverine, in queste ore è arrivata la conferma definitiva che il nuovo film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman stabilirà un importante precedente storico per il Marvel Cinematic Universe.

Come stato già ampiamente anticipato negli scorsi mesi, infatti, Deadpool & Wolverine sarà il primo titolo rated-r di sempre per i Marvel Studios: non è chiaro attualmente con quale classificazione il film MCU arriverà nelle sale italiane, ma negli Stati Uniti la produzione ha definitivamente ottenuto il rating R, che escluderà dalle proiezioni tutti i ragazzini al di sotto dei 17 anni non accompagnati dai genitori. Inoltre, in queste ore il film ha ottenuto un R15+ in Giappone: in base al sistema giapponese di classificazione etica, chiamato EIRIN, nessuno di età inferiore a 15 potrà accedere alle proiezioni di Deadpool & Wolverine, anche se accompagnati da un adulto.

Si tratta di una mossa che terrà fede alla saga originale di Deadpool, dato che sia il primo capitolo Deadpool del 2016 che il suo sequel Deadpool 2 del 2018, entrambi prodotti dalla 20th Century Fox prima che fosse acquisita da The Walt Disney Corporation nel 2019, arrivarono al cinema con il bollino rosso del rating-r, ma che allo stesso tempo andrà ad incidere sugli incassi: ad oggi soltanto un film rated-r è stato in grado di varcare la soglia del miliardo, ed è Joker (che ha incassato 1,07 miliardi), seguito da Oppenheimer (965 milioni), Deadpool 2 (785 milioni) e Deadpool (782 milioni).

