Deadpool & Wolverine, nel trailer viene citato un fumetto amatissimo

L'attesissimo (e unico) titolo del 2024 dei Marvel Studios al cinema promette il ritorno di uno dei personaggi Marvel più amati e se finora le prime clip in anteprima si sono concentrate sul giustiziere di Ryan Reynolds, il nuovo trailer di Deadpool&Wolverine ci svela qualcosa in più sul mutante di Hugh Jackman.

Conosciamo i motivi che hanno spinto Wolverine a tornare in pista (sull'eredità non si scherza) e in attesa di approfondire il ritorno del mutante seduti in sala, il'attenzione si sposta sugli easter egg del trailer di Deadpool&Wolverine che sono un vero classico di serie TV e film firmati dal Marvel Studios.

In particolare, una scena del trailer di Deadpool 3, infatti, ha catturato l'attenzione di molti. La clip mostra Scott Lang, interpretato da Paul Rudd, in forma di Giant-Man, ma con un'improvvisa e triste rivelazione: il suo teschio viene utilizzato come base operativa per l'organizzazione della malvagia Cassandra Nova, interpretata da Emma Corrin.

Questo sorprendente dettaglio potrebbe richiamare alla mente dei lettori di fumetti la serie Marvel Comics del 2016, "Old Man Logan", in cui erano presenti i resti scheletrici di Giant-Man, sebbene quello fosse il personaggio di Hank Pym. Il fumettista Mark Millar ha sollevato l'interessante domanda se il film potrebbe entrare nell'universo di Old Man Logan, suggerendo possibili connessioni tra la trama del fumetto e quella del film. Tuttavia, è importante notare che questo riferimento potrebbe essere solo un cenno ai fumetti e non necessariamente implicare altri collegamenti. Ma la domanda resta: potremmo forse vedere un Occhio di Falco più vecchio e cieco, in un'altra possibile connessione con Old Man Logan? Le possibilità sembrano aperte, considerando l' approccio che Ryan Reynolds e Shawn Levy stanno adottando per l'inclusione di Deadpool nel MCU.

Deadpool&Wolverine arriva al cinema il 24 luglio 2024!

