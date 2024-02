Deadpool & Wolverine, dopo il trailer Twitter acclama Wade Wilson come Messia Marvel!

Finalmente Deadpool & Wolverine si è mostrato al pubblico! Tutto ciò che è stato visto ha indubbiamente portato molti a fare diverse speculazioni su ciò che potrebbe o non potrebbe accadere nel terzo lungometraggio incentrato sulle vicende del mercenario più simpatico e folle dell'universo Marvel. Cosa possiamo aspettarci?

Come si può vedere dal trailer di Deadpool & Wolverine, sicuramente in gioco c'è molto più di quanto possiamo pensare, si parla di cambiare per sempre il Marvel Cinematic Universe!

Ciò viene confermato a più riprese non solo dalla presenza della TVA, organizzazione che, se avete visto la serie Loki, sapete benissimo di cosa si occupa. Ma in particolare è interessante notare come lo stesso Wade Wilson dica una frase che non lascia molti dubbi: "Sono il Gesù della Marvel!".

Ciò ha portato in molti sul web a scatenarsi, in particolare sulla piattaforma X. Questo accade soprattutto perché ciò che potremmo vedere sullo schermo è davvero imprevedibile, ma una cosa è certa: dopo Deadpool & Wolverine l'MCU non sarà mai più lo stesso.

Alcuni, nello specifico, hanno scritto: "Meraviglioso che nostro signore sia tornato!", mentre altri: "Oh Wade, quanto mi sei mancato!".

Di certo le aspettative sono alle stelle, voi che ne dite? Fatecelo sapere nei commenti!