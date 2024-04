Deadpool & Wolverine, il nuovo trailer ci spiega finalmente il ritorno di Logan!

In un 2024 avaro in termini di uscite targate Marvel Cinematic Universe, questo Deadpool & Wolverine arriva come una vera e propria boccata d'aria fresca per i fan (ma sarebbe stato così in ogni caso, visto l'amore che tutti nutriamo per il Mercenario dalla Bocca Larga). Bando alle chiacchiere, dunque: cosa vediamo in questo nuovo trailer?

Anticipato ieri sera da un teaser che attingeva a piene mani da Logan, il nuovo trailer esteso di Deadpool & Wolverine non indugia quanto il precedente sul personaggio interpretato da Ryan Reynolds, preferendo invece concentrarsi sul ritorno più atteso: quello del Wolverine di Hugh Jackman.

Il trailer riprende effettivamente quanto già fatto dal già citato teaser e ci riporta con le immagini a un po' di anni fa, quando il finale di Logan ci permise di dire addio, tra le lacrime, a quello che resta forse il più iconico degli X-Men.

Il trailer riparte da lì, dunque, per mostrarci un Wolverine che sembra ormai aver appeso gli artigli al chiodo... Fino all'incontro con un Wade Wilson disperatamente bisognoso del suo aiuto! Il rapporto tra i due sembra partire con il piede sbagliato, ma è già chiaro che in qualche modo il buon Logan deciderà di aiutare il suo collega mutante. Per sapere in che modo evolveranno le cose, comunque, l'appuntamento è per il prossimo luglio: in America, intanto, hanno già vietato i cellulari alle proiezioni di Deadpool & Wolverine!

