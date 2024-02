Deadpool & Wolverine, dopo il trailer Ryan Reynolds si chiede... Dove sia Blake Lively!

Siamo in piena euforia post trailer di Deadpool e Wolverine. E tra i vari post pubblicati online collegati alla clip, ce n’è uno di Ryan Reynolds molto divertente.

L’attore protagonista della pellicola ha pubblicato sul suo profilo instagram una foto in cui è ritratto accanto a uno schermo che riproduce il trailer del film. Il post è accompagnato dalla caption: “Avete visto tutti il trailer di #Deadpool? Inoltre, qualcuno ha visto mia moglie?”. La descrizione è un chiaro riferimento al fatto che Blake Lively è più volte comparsa in diretta nazionale accanto alla cantante Taylor Swift durante la finale del Superbowl 2024. Un modo innovativo, quello di Reynolds, per pubblicizzare il nuovo trailer di Deadpool e Wolverine.

Oltre alla reazione di Deadpool al primo trailer del film, è arrivata anche quella di Wolverine. Difatti Hugh Jackman non ha perso tempo e ha subito pubblicato un post che “sistema” il titolo, in un modo tutto suo. L’attore ha infatti scherzato sul fatto che il suo nome sia posizionato dopo quello di Deadpool, e ha rinominato la pellicola come “Wolverine e lo str***o”. Il film uscirà il 24 luglio 2024 nelle sale cinematografiche italiane.

E voi avete notato l'easter egg su Secret Wars nel trailer di Deadpool e Wolverine?