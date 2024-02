Deadpool & Wolverine, il trailer ricreato con i LEGO vi farà impazzire!

Nel corso del Super Bowl di settimana scorsa è stato lanciato il trailer di Deadpool & Wolverine, che in poco tempo sembrava avesse superato il record di Spider-Man: No Way Home, diventando il trailer più visto di tutti i tempi nell'arco di 24 ore. Ora sui social è comparso un nuovo trailer creato in una versione LEGO davvero suggestiva.

Il video mostra alcuni dettagli del trailer, fino al fumetto di Secret Wars che si vede mentre Logan si avvicina a Deapool sdraiato a terra.



Deadpool & Wolverine includerà parecchi cameo provenienti dall'universo degli X-Men come Tempesta, Ciclope e Jean Grey, e forse anche Channing Tatum e Taylor Kitsch come versioni diverse di Gambit.

Di recente è emersa la voce sul possibile ritorno di Liev Schreiber nel ruolo di Victor Creed, interpretato in X-Men le origini - Wolverine, ed è stato smentito il record del trailer di Deadpool 3, con i dati che sarebbero stati gonfiati da Disney.

Ma cosa accadrà in Deadpool 3? Nella sinossi del film viene spiegato che Wade Wilson (Ryan Reynolds) decide di ritirarsi ufficialmente dal ruolo di Deadpool dopo aver attraversato una crisi di mezza età e di diventare un venditore di auto usate. Tuttavia, la sua famiglia e i suoi amici sono in pericolo e in quel momento Wilson capisce che il suo mondo ha bisogno di Deadpool.



Non perdetevi il trailer di Deadpool & Wolverine, lanciato ufficialmente nel corso dell'ultimo Super Bowl.