Deadpool & Wolverine, nel trailer c'è un easter egg sul creatore di Wade Wilson

Nei film Marvel c'è sempre da tenere gli occhi ben aperti: easter egg e riferimenti indirizzati ai fan più preparati sono sempre dietro l'angolo, come ricordatoci ancora una volta dal nuovo trailer di Deadpool & Wolverine uscito proprio questa mattina ad anticipare l'arrivo del film il prossimo luglio.

Nel trailer, oltre a scoprire finalmente (almeno per grandi linee) i motivi del ritorno in scena di Hugh Jackman, vediamo i nostri due eroi in una serie di situazioni ad alto tasso adrenalinico e non solo. Proprio uno dei passaggi apparentemente più innocui, però, nasconde un simpatico riferimento al creatore del Mercenario dalla Bocca Larga.

Verso il minuto 1:15 del trailer, infatti, vediamo sullo sfondo un locale semi-distrutto recante la scritta Liefeld's Just Feet (letteralmente Solo Piedi da Liefeld): si tratta di una strizzata d'occhio incentrata sul nome di Rob Liefeld, al quale dobbiamo appunto la creazione del personaggio interpretato da Ryan Reynolds, e al suo singolare modo di disegnare (o non disegnare!) i piedi dei suoi personaggi.

Si tratta, immaginiamo, di uno dei tanti riferimenti che saranno presenti in un film che promette di vantare un altissimo tasso di rottura della quarta parete... E noi non chiediamo altro! Sorprese a parte, comunque, scopriamo perché i fan di Deadpool vogliono regalare una tessera della biblioteca a Ryan Reynolds.

