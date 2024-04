Deadpool & Wolverine, il trailer arriva domani! L'annuncio in un teaser che cita Logan

Non siamo più abituati a trascorrere tutto questo tempo senza nuove uscite targate Marvel Cinematic Universe: è dall'esordio di Echo su Disney+ che il franchise è fermo in attesa dell'unica uscita cinematografica di questo 2024, quel Deadpool & Wolverine che tra poche ore si mostrerà a noi con un nuovo trailer.

Il film nel quale potrebbe fare la sua comparsa anche una star di Game of Thrones è ovviamente uno dei più attesi di questa nuova Fase di un Marvel Cinematic Universe mai così in difficoltà: le aspettative sono naturalmente alle stelle, ancor più dopo l'annuncio arrivato pochi minuti fa con un teaser che si ricollega a quello che resta forse il più apprezzato dei film con il mutante interpretato da Hugh Jackman.

Il teaser contiene infatti parte delle scene che probabilmente vedremo nel trailer in arrivo domani, ma soprattutto continui riferimenti a Logan, il film che in teoria avrebbe dovuto segnare l'addio di Jackman al suo amatissimo Wolverine: è lecito attendersi, dunque, che il nuovo trailer ci mostri almeno in parte le motivazioni che porteranno al ritorno in scena del personaggio. Tra poche ore, insomma, sapremo se le nostre ipotesi si riveleranno esatte: a proposito di previsioni, intanto, negli USA hanno già vietato i cellulari durante le proiezioni di Deadpool & Wolverine per evitare spoiler!

