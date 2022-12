Deadpool e Wolverine? Totali nemici in Deadpool 3, parola di Hugh Jackman

Dopo aver spiegato che Deadpool 3 non contraddirà gli eventi di Logan, la superstar Hugh Jackman è tornato a parlare di cosa i fan possono aspettarsi dal nuovo film dei Marvel Studios, che come saprete includerà anche il ritorno di Wolverine.

Secondo l'interprete della saga degli X-Men, Logan e Deadpool non saranno amici nel film che porterà entrambi nel MCU: parlando al podcast di Empire Film, infatti, Hugh Jackman ha rivelato che la sua amicizia con Ryan Reynolds resterà fuori dallo schermo e non entrerà nell'interpretazione dei due supereroi. "Come classifico il rapporto che Deadpool e Logan avranno in questo film? Vediamo: se dieci è il massimo dell'amica e zero è odio totale, diciamo che siamo molto vicini allo zero. Deadpool e Wolverine saranno agli opposti, si odieranno a pelle", ha dichiarato Hugh Jackman. "Dal mio punto di vista, posso anticipare che Logan sarà a dir poco frustrato da Deadpool, vorrebbe solo trovarsi ad un milione di chilometri di distanza da lui oppure dargli un pugno in faccia. Sfortunatamente, in questo film non potrà essere ad un milione di chilometri da lui, quindi la soluzione è ovvia...".

Che i Marvel Studios siano pronti a portare sullo schermo il famoso fumetto Marvel "Hulk vs Wolverine", con Deadpool al posto di Bruce Banner? Dalle parole di Hugh Jackman, sembra proprio che i fan facciano bene a prepararsi...

Deadpool 3, lo ricordiamo, uscirà l'8 novembre 2024.