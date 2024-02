Deadpool & Wolverine, che fine ha fatto TJ Miller? L'assenza di Weasel spiegata bene

Che fine ha fatto TJ Miller? Tra i tanti personaggi che compaiono nel trailer di Deadpool & Wolverine molti avranno sicuramente notato l'assenza del barista Weasel, pilastro di irriverenza in Deadpool e Deadpool 2 che però non tornerà nel terzo episodio della saga.

La sua assenza è spiegata dal fatto che, a ridosso dell'uscita di Deadpool 2, TJ Miller è diventato una figura molto controversa ad Hollywood, col suo nome emerso al centro di numerosi scandali mediatici e perfino accuse di violenza sessuale: nel dicembre 2017 (pochi mesi dopo la conclusione delle riprese di Deadpool 2), Miller venne accusato di violenza sessuale da una donna che aveva frequentato il college insieme al comico, con fatti risalenti al 2001 per un'accusa arrivata come parte della diffusione del movimento MeToo a Hollywood,.

TJ Miller fu estromesso dall'industria dell'intrattenimento, anche se l'attore contrattaccò (tramite Variety) dichiarando che la sua accusatrice stava "usando il clima attuale per cavalcare il carrozzone della moda e lanciare contro di me delle accuse assolutamente false. È un peccato che stia scegliendo questa strada perché va a mirare la credibilità di un movimento sociale molto importante". In seguito a questa denuncia, Miller è stato licenziato anche dal ruolo di Tuffnutt in How To Train Your Dragon: The Hidden World della Dreamworks e da allora non ha più ottenuto parti di rilievo.

Oltre a queste accuse, per le quali l'attore non è mai stato riconosciuto colpevole da un tribunale,da segnalare anche che tra TJ Miller e Ryan Reynolds non scorre buon sangue, almeno da quando nel 2022 l'interprete di Weasel disse che la star lo trattava in malo modo sul set, "proprio come Deadpool trattava male Weasel". L'attore disse: "Mi trovai molto meglio sul set di Deadpool 1 perché Reynolds non era ancora una superstar, mentre su Deadpool 2 fu terribile. Non avrei accettato di fare Deadpool 3 neanche se mi avessero pagato il doppio rispetto ai primi film".

Dopo questa storia di rivalità, accuse e controversie, un po' di amore non può guastare: guardate il nuovo poster di Deadpool & Wolverine per San Valentino 2024.