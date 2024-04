Deadpool & Wolverine, ci sarà anche Taylor Swift? Shawn Levy risponde ai rumor

Dopo aver parlato della sua amicizia con Ryan Reynolds 'profetizzata' nientemeno che da Hugh Jackman, il regista Shawn Levy è stato interrogato sui rumor relativi alla presenza di Taylor Swift nell'attesissimo nuovo film Marvel Deadpool & Wolverine.

In una recente intervista con Entertainment Tonight, il regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy ha parlato delle indiscrezioni secondo cui la popstar farà parte del cast del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei panni di qualche personaggio più o meno noto della saga degli X-Men, e anche se non ha voluto ovviamente rivelare maggiori informazioni in proposito ha comunque promesso ai fan che saranno sicuramente sorpresi da tutti i cameo segreti del film.

"Non posso credere che tu possa osare farmi una domanda a cui sai che non posso rispondere", ha scherzato il regista. "Sapete che non posso rispondere. Tutta l'America sa che non posso rispondere. Dirò quello che ho detto prima del CinemaCon. La proliferazione di rumor su chi ci sarà e chi non ci sarà in questo film è semplicemente favolosa. Saprete tutto il 26 luglio." Quando gli è stato chiesto specificamente di Taylor Swift, Levy ha aggiunto: "Non voglio né confermare né smentire. Me ne andrò letteralmente via da questa intervista e mi salverò, altrimenti Ryan mi punterà contro il fucile. Lo sapete, siamo andato a quella partita di football e abbiamo fatto le foto con Taylor Swift: questo è tutto ciò che posso dire, ma credo che questo tipo di intrigo sia molto divertente."

