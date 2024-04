Deadpool & Wolverine, svelato il sorprendente ruolo di Jessica Alba nel film MCU?

Dopo la conferma definitiva che Deadpool & Wolverine sarà il primo film MCU rated-r, segnando uno storico precedente per i Marvel Studios, vi segnaliamo che in queste ore sono emerse possibili importanti anticipazioni sul ruolo di Jessica Alba, ex star della saga di Fantastici 4.

Come sappiamo il cast di Deadpool & Wolverine è tutt'altro che confermato, dato che molti insider hanno anticipato che il film di Shawn Levy includerà tantissimi camei più o meno segreti e non ancora noti, dettaglio più o meno confermato anche dalle foto dal set, che hanno evidenziato il ritorno di personaggi insospettabili come Sabretooth, Toad e Pyro.

Tra questi, secondo le ultime indiscrezioni (lo precisiamo, qualora ce ne fosse bisogno, non confermate ufficialmente), ci sarà anche il ritorno di Jessica Alba nei panni di Sue Storm/Donna Invisibile: potrebbe non essere un'informazione del tutto sorprendente, considerato che si parla da mesi del fatto che Deadpool & Wolverine prenderà di mira i film della ex-Fox (passando anche per Elektra con il ritorno di Jennifer Garner), ma in questo caso potrebbe essere un colpo di scena degno dell'attenzione dei fan, in quanto secondo questa voce di corridoio la Sue Storm di Deadpool & Wolverine sarà la moglie di Mister Fantastic di Terra 838, vale a dire il Reed Richards interpretato da John Krasinski e apparso nel MCU durante gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Per il momento, come detto, è impossibile stabilire la veridicità di questa anticipazione, dunque non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori conferme o eventuali smentite: Deadpool & Wolverine uscirà il 24 luglio prossimo, distribuito da Walt Disney.

