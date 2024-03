Deadpool & Wolverine, svelata l'ambientazione principale e la prima versione della storia

Mentre Hugh Jackman e Channing Tatum stavano stuzzicando i fan su un possibile cameo di Gambit in Deadpool & Wolverine, il famoso insider Can we get some toast divulgava sui suoi canali alcune interessanti informazioni relative alla storia e all'ambientazione del nuovo film Marvel Studios.

In base alle fonti del noto scooper, solitamente tra i più affidabili del settore, Deadpool & Wolverine sarà ambientato nel 'Vuoto', ovvero la regione nota come 'The Void', lo spazio al di là del tempo introdotto nella serie tv Loki: il Vuoto era già stato al centro di alcune indiscrezioni, ma dopo che la presenza della TVA in Deadpool & Wolverine è stata ufficialmente confermata dal trailer del film, le quotazioni di questa 'regione' della Saga del Multiverso non hanno fatto che salire. Addirittura, secondo Can we get some toast, circa il 70-75% di Deadpool & Wolverine sarà ambientato in The Void.

Inoltre, sempre lo scooper fa sapere che la versione originale della sceneggiatura di Deadpool & Wolverine era molto diversa, e prevedeva una storia ambientata durante gli eventi della trilogia originale degli X-Men: in precedenza ricordiamo diverse indiscrezioni in tal senso, quindi evidentemente ad un certo punto della pre-produzione del film la Marvel deve aver rivisto le bozze della sceneggiatura del film e optato per un'altra direzione.

Deadpool & Wolverine arriverà nelle sale il 24 luglio. Nel frattempo, guardate la nuova immagine promozionale con 5 varianti di Deadpool.

