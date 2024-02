Deadpool & Wolverine fa la storia: il trailer è il più visto di tutti i tempi

Dopo aver provato a ragionare sull'ambientazione temporale di Deadpool & Wolverine nell'ottica della timeline generale del Marvel Cinematic Universe, è già il momento di parlare di numeri per il nuovo attesissimo film dei Marvel Studios.

Stando ai dati ufficiali appena emersi, infatti, il trailer di Deadpool & Wolverine ha battuto il record di Spider-Man: No Way Home diventando il filmato promozionale di un film più visto della storia del cinema nell'arco delle sue prime 24 ore di 'vita': stiamo parlando di un totale di ben 365 milioni di visualizzazioni nel primo giorno di disponibilità sul web, con l'orologio che è scattato durante il Super Bowl 2024, un'impressionante cifra che fa impallidire il precedente record di No Way Home, che invece in 24 ore era stato riprodotto 255 milioni di volte.

Un risultato a dir poco impressionante, che conferma l'amore del pubblico per Deadpool e il suo interprete Ryan Reynolds la grande curiosità dei fan della Marvel tanto per il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe quanto per l'atteso ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine: l'entusiasmo che aveva accompagnato il trailer di Spider-Man: No Way Home si era poi risolto in un incasso da 1,9 miliardi di dollari, il più alto di sempre per un cinecomic stand-alone, e i Marvel Studios sembrerebbero essere consapevoli del potenziale di Deadpool & Wolverine avendolo scelto come unico titolo del MCU ad uscire al cinema in tutto il 2024.

Il film, in uscita il 24 luglio in Italia, è co-scritto da Ryan Reynolds e diretto Shawn Levy, e vede nel cast anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Per altri contenuti scoprite tutti i personaggi Marvel presenti nel trailer di Deadpool & Wolverine.