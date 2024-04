Deadpool & Wolverine, una star di X-Men è stata esclusa dal cinecomic Marvel

Mancano ancora parecchi mesi all'uscita nelle sale del primo film di Deadpool inserito nel Marvel Cinematic Universe, dal titolo Deadpool & Wolverine. Il ritorno di Hugh Jackman nel ruolo di Logan ha spinto i fan a chiedersi quali altri interpreti degli X-Men del passato torneranno nel film. Una star è stata sicuramente esclusa.

Famke Janssen, che ha interpretato Jean Grey in cinque film della saga sui Mutanti, ha confermato che non apparirà nel film di Shawn Levy:"Non sono in Deadpool & Wolverine, no. Continuano tutti a chiederlo. Perciò ad un certo punto mi sono chiesta, 'Aspetta, sono in Deadpool e non lo so ancora?'. Ma no, non ci sono".



Il personaggio di Jean Grey è uno dei più importanti nella narrazione degli X-Men e l'attrice olandese è associata al personaggio sin dal suo esordio nel primo film del franchise, risalente al 2000. Negli anni successivi, anche Sophie Turner ha interpretato Jean Grey, in una versione più giovane della precedente.

Il ritorno di Hugh Jackman in Wolverine ha entusiasmato i fan, che non vedono l'ora di sapere in che modo il personaggio farà il suo nuovo ingresso nella trama, al fianco di Wade Wilson, interpretato da Ryan Reynolds. Nel cast anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Aaron Stanford e Jennifer Garner di nuovo nel ruolo di Elektra.



