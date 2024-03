Deadpool & Wolverine, una star della saga anticipa: 'Ci sono un sacco di camei segreti'

Dopo la conferma del ritorno di Jennifer Garner come Elektra in Deadpool & Wolverine, nel corso di una recente intervista promozionale una star della saga di Deadpool ha stuzzicato i fan sui tantissimi segreti nascosti nel nuovo film Marvel Studios.

Stiamo parlando di Karan Soni, che interpreta Dopinder in tutti e tre i film del franchise, e che ina un recente intervista con Variety ha rivelato di essere rimasto scioccato quando Hugh Jackman si è unito a Deadpool 3 nei panni di Wolverine: "Quando stavamo girando il secondo film, Ryan stava già architettando il ritorno di Wolverine", ha ricordato l'attore. “Ricordo che un giorno a pranzo raccontò che aveva iniziato una conversazione con Hugh. Ricordo di aver detto: 'La gente impazzirà!'. Poi lo studio fu venduto alla Disney e successero un sacco di altre cose. Ma, ovviamente, Ryan ha continuano a inseguire quell'idea, perché era un casting da sogno."

Deadpool and Wolverine segnerà il ritorno di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine dopo l'iconica morte del personaggio nel film candidato all'Oscar Logan del 2017, ma la sua partecipazione sarà arricchita da tantissime altre sorprese preparate da Ryan Reynolds: “Questa nuova versione del MCU è ultra-segreta”, ha detto Karan Soni. “E lo capisco, del resto ci sono molte sorprese. Diciamo solo che un sacco di star hanno viaggiato verso Londra, mentre noi stavamo girando da quelle parti..." Dopo il cameo di Brad Pitt in Deadpool 2 e quello di Chris Evans in Free Guy, cosa sarà riuscito ad architettare Ryan Reynolds?

Deadpool & Wolverine uscirà il 24 luglio in Italia. Per altri contenuti scoprite il ruolo di Emma Corin in Deadpool & Wolverine.