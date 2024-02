Deadpool & Wolverine, star dei film degli X-Men rompe il silenzio sul ritorno di Pyro

Il primo trailer di Deadpool & Wolverine nascondeva più o meno in bella vista tantissimi easter-egg, ma una delle sorprese più grandi per i fan Marvel di lunga data è stata senza dubbio il ritorno di Aaron Stanford nei panni di Pyro, uno dei personaggi dei film originali degli X-Men.

L'attore, visto l'ultima volta in X-Men: Conflitto finale del 2006, dopo la pubblicazione del trailer ha rotto il silenzio riguardo al suo ritorno nel mondo dei supereroi Marvel grazie al post che potete vedere in calce all'articolo, tramite il quale ha condiviso con i suoi follower una foto risalente alla produzione di Deadpool & Wolverine nella quale si trova nel camerino con indosso il costume di Pyro. "Bene bene bene bene. Se non è il nostro vecchio Droogie Pyro...", ha scritto Stanford, che con questo selfie inedito ha mostrato ai fan un nuovo sguardo all'abito che il suo personaggio indossa nel trailer di Deadpool & Wolverine.

Quel poco che sappiamo sulla trama di Deadpool & Wolverine, con le anticipazioni degli scorsi mesi che grossomodo sono diventati molto concreti dopo la pubblicazione del trailer, non rivela grossi dettagli sulla partecipazione di Pyro, sebbene sia logico supporre che il viaggio nel Multiverso di Wade Wilson lo condurrà in diverse realtà inedite nelle quali entrerà in contatto con alcuni 'vecchi' X-Men della Fox, e non solo.

A questo proposito, scoprite l'elenco completo degli easter-egg nascosti nel trailer di Deadpool & Wolverine. Il film uscirà il 24 luglio 2024 in Italia.