Deadpool & Wolverine, spoilerato il cameo di uno dei personaggi più amati del MCU?

Dopo la presentazione da nove minuti di Deadpool & Wolverine al CinemaCon 2024, in queste ore sono emersi importanti aggiornamenti e addirittura possibili spoiler su un grosso cameo a sorpresa che secondo le indiscrezioni dovrebbe verificarsi durante il corso del film.

Secondo il famoso scooper Can We Get Toast, infatti, nel film diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman comparirà anche un vero e proprio veterano del MCU, uno dei personaggi più amati in assoluto della saga di Kevin Feige: Happy Hogan di Jon Favreau, il fedele braccio destro di Tony Stark/Iron Man.

Non abbiamo ulteriori dettagli sul ruolo che interpreterà la star e regista in Deadpool & Wolverine, ma considerato il ritorno di Jennifer Garner nei panni di Elektra forse vale la pena ricordare che, prima del Marvel Cinematic Universe, Jon Favreau ha anche interpretato Foggy Nelson nel film di Daredevil con Ben Affleck. Nel MCU, invece, Favreau ha vestito (e veste ancora oggi) i panni di Happy Hogan in diversi progetti, da Iron Man alla trilogia di Spider-Man passando per i film degli Avengers e la serie tv animata What If...?.

Da notare anche che nel filmato del CinemaCon i Marvel Studios hanno svelato che in Deadpool & Wolverine comparirà anche Thor di Chris Hemsworth, ma grazie ad una vecchia scena tratta da Thor: Dark World: il cameo di Happy Hogan sarà costruito in questo modo oppure sarà realizzato appositamente per il film? Lo scopriremo dal 24 luglio prossimo.

