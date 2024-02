Deadpool & Wolverine, nuovo sguardo a Shatterstar nella foto dal dietro le quinte

Deadpool 2 ha introdotto diversi membri della X-Force, prima di ucciderne la maggior parte in vari modi raccapriccianti ed esilaranti in una delle sequenze più memorabili del sequel. Zeitgeist, Bedlam, Shatterstar, Vanisher e il povero Peter hanno tutti incontrato il loro destino. Ma nel trailer di Deadpool & Wolverine abbiamo rivisto uno di loro.

Il trailer di Deadpool e Wolverine ha confermato che Wade Wilson deve essere riuscito a salvare almeno alcuni dei suoi amici, dato che lo spadaccino alieno di Lewis Tan può essere visto festeggiare il compleanno di Mr. Pool insieme a Colosso e Dopinder. Tan aveva precedentemente indicato che Wade aveva effettivamente impedito la scomparsa dell'intera squadra grazie alla macchina del tempo di Cable, ed era fiducioso che avrebbe fatto parte dell'ormai defunto film su X-Force.

"Vedrete più del mio personaggio nel film di X-Force... è quello che si prospetta", aveva dichiarato in un'intervista nel 2018. "Per fortuna Deadpool è tornato indietro e aveva una piccola macchina del tempo che ha rubato, quindi nella scena post-credits ha riportato indietro Peter, e si presume che anche noi torneremo tutti".

Ora, l'attore di Mortal Kombat è intervenuto su Instagram per condividere una nuovo dietro le quinte del suo personaggio. Nel frattempo il trailer di Deadpool & Wolverine è il più visto di sempre, avendo battuto il record di Spider-Man: No Way Home.

Per il threequel sono stati vociferati numerosi camei, tra cui quelli di altri personaggi degli X-Men (tra cui Tempesta, Ciclope e Jean Grey), e forse anche di Channing Tatum e Taylor Kitsch nei panni di diverse varianti di Gambit. Secondo un recente rumor, anche Liev Schreiber dovrebbe riprendere il suo ruolo in X-Men le origini - Wolverine nel ruolo di Victor Creed (che nelle recenti foto del set sembra essere Tyler Mane). Si vocifera anche la presenza di varianti di Deadpool, tra cui Dogpool (confermato), Kidpool, Lady Deadpool e altri ancora.

L'unico ritorno importante che era stato confermato dagli addetti ai lavori è quello di Jennifer Garner nel ruolo di Elektra, ma l'attrice di Alias si è rifiutata di confermarlo in una recente intervista.