Deadpool & Wolverine sfiderà Dune 2 con un cestino da popcorn oltraggioso

Il cestino da popcorn di Dune: Parte 2 ha fatto parlare molto di sé sui social, ma a quanto pare quello di Deadpool & Wolverine sarà ancora più oltraggioso.

Considerata la natura scurrile e meta-cinematografica dei film di Deadpool non sorprende che i Marvel Studios stiano pianificando la meta gag definitiva per l'uscita del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman: un cestino da popcorn deliberatamente discutibile per rivaleggiare con quello di Dune: Parte 2, che ha conquistato i social per il suo aspetto alquanto grottesco. La conferma è arrivata nientemeno che da Kevin Feige, durante il CinemaCon 2024 (dopo la proiezione del first look di Deadpool & Wolverine).

"Deadpool & Wolverine avrà un secchio di popcorn che sarà intenzionalmente rozzo e osceno", ha scritto Brandon Davis di ComicBook dal CinemaCon 2024. "Mentre alcuni sono involontariamente disgustosi, questo sarà intenzionalmente disgustoso", ha aggiunto Germain Lussier di Gizmodo e io9 su X: entrambi i giornalisti hanno riportato le parole dell'annuncio che Kevin Feige ha fatto durante l'evento. Lo stesso Ryan Reynolds ha anticipato il secchio di popcorn di Deadpool 3 all'inizio di febbraio, quando è apparso online il primo teaser trailer del film. Condividendo il poster, l'attore aveva detto: "Aspetta di vedere il secchio di popcorn di Deadpool".

Deadpool & Wolverine uscirà al cinema il 24 luglio 2024. Per altri contenuti guardate la maschera completa di Wolverine grazie alle nuove immagini trapelate sui social.

