Deadpool & Wolverine, una scena del trailer è ambientata durante Avengers: Age of Ultron?

Dopo aver provato a spiegare tutti i personaggi che compaiono nel trailer di Deadpool & Wolverine, dobbiamo per forza di cose concentrarci su una delle scene più discusse che si intravedono nel filmato promozionale del nuovo film Marvel Studios.

Come potete vedere dal post disponibile in calce all'articolo, infatti, molti fan sono convinti che in una sequenza del trailer di Deadpool & Wolverine il protagonista Deadpool si trovi all'interno di Avengers: Age of Ultron, il secondo film della saga cinematografica degli Avengers: oltre al bosco innevato, una location che effettivamente ricorda molto da vicino l'iconica scena iniziale del film di Joss Whedon, gli appassionati hanno scovato anche altri dettagli a riprova di questa interessante teoria, come ad esempio la stessa jeep militare capovolta contro il tronco di un albero distrutto.

Nel trailer di Deadpool & Wolverine Wade Wilson sta affrontando agenti della TVA, e chissà che il nostro eroe in questa scena non stia effettivamente fuggendo attraverso il Multiverso, passando 'di film in film' o per lo meno attraverso realtà alternative ispirate ai vari film Marvel Studios e 20th Century Fox: in breve, sembra che Wade Wilson potrebbe saltare nel tempo rivisitando a suo modo alcuni momenti chiave del MCU come fu per Avengers: Endgame oppure rivivendoli in linee temporali alternative.

