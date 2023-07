Deadpool e Wolverine salvano il MCU: il trailer fan-made è da vedere!

L’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney ha significato la fine di tutti quei prodotti Marvel che erano stati prodotti dalla casa produttrice e la possibilità per il colosso dell’intrattenimento di creare dei reboot delle saghe e dei personaggi precedentemente proposti. Un nuovo fan trailer di Deadpool 3 scherza sulla questione.

Mentre i fan cominciano a domandarsi quale sarà la trama di Deadpool 3, sulla rete impazzano i meme e le creazioni che riguardando il nuovo film con Ryan Reynolds e Hugh Juckman.

Screen Culture ha infatti pubblicato sul suo canale Youtube un trailer che immagina l’opera di Shawn Levy come l’ultima speranza per il multiverso del Marvel Cinematic Universe con Wade Wilson che avvisa Logan di come laTime Variance Authority abbia deciso di reclutarlo a tale scopo.

Nel trailer si vede anche Elektra, anticipando l’idea che a seguito dell’acquisizione della Fox, molti personaggi Marvel già presentati al pubblico cinematografico, potrebbero tornare durante le prossime fasi dell’MCU. Parliamo, in questo senso, dei lavori riguardanti i Fantastici Quattro e tutta la saga degli X-Men

Deadpool sarà finalmente inserito nel contesto del Marvel Cinematic Universe e a dispetto di quello che accadrà agli altri personaggi Fox che vedranno un recasting, dietro la maschera dell’irriverente eroe continuerà a esserci Ryan Reynolds.

Con la produzione del film che si è arrestata, non ci resta che attendere per avere nuove informazioni sul nuovo film Marvel, intanto, vi lasciamo alle speculazioni su chi sarà il villain di Deadpool 3.