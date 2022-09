Deadpool e Wolverine: Ryan Reynolds aveva già rivelato la trama del film nel 2021?

Deadpool 3 ha finalmente una data d uscita e perfino, a sorpresa, un co-protagonista d'eccezione, nientemeno che Hugh Jackman di ritorno nei panni di Wolverine: ma si può parlare davvero di sorpresa?

Come saprete, infatti, Deadpool 3 è passato attraverso numerose fasi di sviluppo, dato che la 20th Century Fox aveva già iniziato a lavorare al film dopo il successo di Deadpool 2 e prima della fusione con la Disney. Le cose hanno iniziato a muoversi in una direzione ben precisa solo più recentemente, con Ryan Reynolds che ha iniziato a comparire sui social o in palestra per rimettersi in forma in vista delle riprese o addirittura con un nuovo costume di Deadpool insieme a sua moglie Blake Lively, e alla fine nelle scorse è stato annunciato ufficialmente che Deadpool 3 includerà Hugh Jackman come Wolverine. Ma indagando sul feed della pagina ufficiale del social network Twitter di Ryan Reynolds, in effetti, le informazioni su Deadpool divenute pubbliche in queste ore potrebbero essere emerse per la prima volta diverso tempo fa.

Nei primi giorni del 2021, l'attore aveva infatti condiviso che i piani iniziali per il film prima della fusione Disney/Fox erano di avere Deadpool e Wolverine in un road movie ispirato a Rashomon di Akira Kurosawa. Si legge in un post di Ryan Reynolds: "Prima che la Disney acquistasse la Fox, Deadpool 3 doveva essere un road-movie tra Deadpool e Logan. Stile Rashomon. Per davvero, dico sul serio." Chiaramente all'epoca l'attore non venne preso molto sul serio, specie considerata la sua nota vena istrionica, ma in retrospettiva i fan oggi si stanno disperando per non aver dato maggiore rilevanza a quelle dichiarazioni. D'altra parte, lo stesso Hugh Jackman aveva più volte negato la possibilità di tornare nei panni di Wolverine dopo gli eventi di Logan di James Mangold.

Ricordiamo che Deadpool 3 uscirà il 6 settembre 2024 e sarà ambientato nel Marvel Cinematic Universe: difficile dire al momento se sarà davvero un 'road movie ispirato a Rashomon', ma quel che è certo è che la sceneggiatura è stata riscritta da Rhett Reese e Paul Wernick, il duo di scrittori dietro i primi due film del franchise. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.