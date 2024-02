Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds si prende gioco di Dune dopo il trailer

Lo spettacolare trailer di Deadpool & Wolverine è stato uno dei momenti più emozionanti che ci ha regalato l'ultimo Super Bowl. Poche ore dopo, Ryan Reynolds ha condiviso su X il poster del film... con una chicca!

"Aspettate di vedere il cesto per pop-corn di Deadpool", ha scritto ironicamente il famoso attore. Per chi non lo sapesse, il riferimento è al cesto per pop-corn di Dune: Parte 2, creato appositamente in occasione dell'uscita del film diretto da Denis Villeneuve e diventato in poco tempo virale sul web.

Il suggestivo oggetto che rievoca la forma del verme delle sabbie era stato già al centro di un divertente commento da parte di Josh Brolin, addirittura "terrorizzato" all'idea di metterci una mano dentro. Ryan Reynolds dimostra ancora una volta di saperla lunga su come stuzzicare la curiosità e l'ilarità dei fan, creando un tanto simpatico quanto improbabile "cross-over" tra due tra i film più attesi del 2024.

Ma, naturalmente, il cross-over che ci interessa di più in questo momento è un altro: infatti, per i pochi che non lo sapessero, Ryan Reynolds e Hugh Jackman torneranno ad indossare rispettivamente i panni di Deadpool e Wolverine nel film in uscita il prossimo luglio, dando vita ad uno degli incontri più epici di sempre.

Mentre Ryan Reynolds era occupato a prendersi simpaticamente gioco di Dune: Parte 2, Hugh Jackman ha continuato imperterrito ad ironizzare sul personaggio di Deadpool. L'attore è infatti intervenuto su X, con un unico commento al trailer di Deadpool & Wolverine: "Di certo, non è una storia sulle origini". Meglio tenere d'occhio i profili social delle due star (grandi amici fuori dal set): siamo certi che da qui al 24 luglio ne leggeremo delle belle!