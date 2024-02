Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds vi consiglia un nuovo fumetto con Wade e Logan

Mentre continua il dibattito intorno al record del trailer di Deadpool & Wolverine, l'attore, produttore e sceneggiatore del film Ryan Reynolds ha un consiglio per tutti i fan della Marvel: un nuovo fumetto con protagonisti Wade Wilson e Logan.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, l'attore ha pubblicato sui suoi canali social la copertina del nuovo fumetto Marvel dedicato a Wolverine e Deadpool, consigliando ai suoi follower di non lasciarsi sfuggire la nuova storia sul team-up dei due supereroi che, neanche a dirlo, Marvel Comics pubblicherà in tre parti mensilmente a partire da maggio 2024, per una line-up che coinciderà con l'uscita di Deadpool & Wolverine nelle sale di tutto il mondo, a sua volta fissata per il 26 luglio 2024.

Il fumetto in questione è intitolato Deadpool & Wolverine: WWIII ed è stato creato dall'acclamato scrittore Joe Kelly e dal leggendario artista disegnatore Adam Kubert: la trama promette lo scoppio di una Terza Guerra Mondiale, come anticipato del resto dal titolo, che vedrà al centro i due mutanti: "Ci sono stati così tanti fattori che mi hanno fatto dire di sì alla scrittura di questo libro" ha dichiarato Joe Kelly. "Adam Kubert è stato il numero uno. Ho lavorato con Adam all'inizio della mia carriera Marvel e da allora sono un suo grande fan - sia come artista che come essere umano. Il secondo motivo è stato Wolverine, e la possibilità di raccontare un team-up che sarà epico: del resto Deadpool e Wolverine insieme consentono di realizzare una storia sanguinosa".

Per altri contenuti guardate lo speciale poster di Deadpool & Wolverine realizzato per San Valentino.