Deadpool & Wolverine renderà Wanda una minaccia ancora più grande? La teoria sull'MCU

Il trailer di Deadpool & Wolverine ha contribuito ad accrescere l'entusiasmo dei fan circa il lungometraggio di Shawn Levy. Come accade da tempo ormai per ogni film MCU, anche il film di Levy è al centro dell'attenzione per diverse teorie che circolano online riguardo ai personaggi. In questo caso si tratta di Wanda Maximoff.

Secondo l'ultimo report, il film introdurrà il concetto di un''ancora' nei rami di Yggdrasil nell'MCU. Un concetto che potrebbe rivelarsi dannoso per la Terra-616 a causa della presunta morte di Scarlet Witch in questo universo. Nei giorni scorsi è stata distribuita una nuova immagine di Deadpool & Wolverine, che arricchisce il materiale del film già pubblicato online.



Il film con protagonista Ryan Reynolds nei panni di Wade Wilson/Deadpool, e il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Logan/Wolverine, vedrà i protagonisti inizialmente affrontarsi per poi unirsi con l'obiettivo di combattere una pericolosa minaccia. La TVA di Loki gioca un ruolo molto importante in Deadpool & Wolverine, assegnando probabilmente a Wilson l'incarico di salvare l'universo.

Ma Wanda Maximoff? Secondo l'insider Daniel Richter, il concetto di 'ancora' nei rami di Yggdrasil verrà introdotto nel franchise e quest'ancora sarà un essere specifico nell'universo la cui morte ne causerà l'intera distruzione, il suo disfacimento e la sua intera scomparsa insieme all'essere.



Ecco perché, secondo questa teoria, i Giovani Vendicatori si riuniranno per cercare di riportare in vita il personaggio di Elizabeth Olsen. Un proposito che troverà la strenua opposizione di Doctor Strange, che sostiene come Wanda Maximoff sia troppo pericolosa per essere riportata in vita.

Sarà davvero così? Dovremo aspettare l'uscita del film, che sarà nelle sale nel mese di luglio. Nel frattempo, godetevi il teaser trailer di Deadpool & Wolverine.

