Deadpool & Wolverine, quando sarà ambientato precisamente il film?

Quando sarà ambientato precisamente Deadpool & Wolverine? Cerchiamo di fare chiarezza sulla trama del nuovo attesissimo film Marvel Studios con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Le indiscrezioni sulla trama di Deadpool & Wolverine trapelate negli scorsi mesi si sono rivelate accurate, dato che il trailer ha confermato che la storia del film sostanzialmente vedrà Deadpool imprigionato dalla TVA a causa delle manipolazioni temporali messe in moto da Wade Wilson alla fine di Deadpool 2 per riportare in vita Vanessa e i suoi amici (e uccidere Hitler neonato, tra le altre cose). Il filmato però ci mostra anche Deadpool malmenare gli agenti della TVA con tutta la potenza concessa dal rated-r, in particolare durante una scena la cui ambientazione sembra una rivisitazione della sequenza d'apertura di Avengers: Age of Ultron, dettaglio non da poco che potrebbe fornirci un grosso indizio in merito alla sequenza temporale del film nella nuova timeline ufficiale della Marvel.

Al momento sappiamo che, nell'ordine cronologico della narrazione del MCU, Loki 2 è la storia più recente saga, e sembra proprio che Deadpool & Wolverine sarà ambientato dopo gli eventi della serie con Tom Hiddleston: alla TVA del resto non c'è più Morbius di Owen Wilson, ma l'organizzazione si sta preparando all'attacco di Kang il conquistatore e soprattutto in una scena del trailer si può intravedere un murales che raffigura Yggdrasil, l'albero del Multiverso creato da Loki alla fine della sua serie.

Da notare che le anticipazioni di My time to shine hello, confermate dal trailer per quanto riguarda la trama del film, negli scorsi mesi avevano svelato che Deadpool & Wolverine sarebbe stato un sequel di Loki 2 e che i suoi eventi avrebbero condotto la Saga del Multiverso in direzione dei nuovi film degli Avengers, The Kang Dynasty e Secret Wars.

Deadpool & Wolverine uscirà il 24 luglio prossimo in Italia. Per altri contenuti scoprite tutti i personaggi apparsi nel trailer di Deadpool & Wolverine.