Deadpool & Wolverine, qual è la data d'uscita ufficiale del film in Italia?

Qual è la data d'uscita ufficiale di Deadpool & Wolverine in Italia? Nel caso non ve ne foste accorti, durante il Big Game del Super Bowl i Marvel Studios hanno pubblicato il primo trailer ufficiale di Deadpool 3, svelando non solo il titolo ma anche la data d'uscita per il nostro mercato.

Possiamo confermarvi che l'attesissimo nuovo film del Marvel Cinematic Universe, diretto da Shawn Levy, arriverà il 24 luglio nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia, per la prima volta alle prese con le atmosfere vietate ai minori del franchise dello scorrettissimo franchise di Deadpool.

Deadpool & Wolverine è interpretato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman, oltre ad Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Il film è prodotto da Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner, mentre Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey, Simon Kinberg e Jonathon Komack Martin sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è scritta anche da Ryan Reynolds, in collaborazione con Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells e Shawn Levy.

Per altri contenuti guardate il post di Aaron Stanford per Deadpool & Wolverine: l'attore esordirà nel MCU nei panni del membro degli X-Men Pyro, personaggio visto l'ultima volta in X-Men: Conflitto finale del 2006.