Deadpool & Wolverine, in quale punto della timeline MCU è ambientato?

In quale punto della timeline MCU è ambientato Deadpool & Wolverine? Dopo aver dato un'occhiata al nuovo poster di Deadpool & Wolverine, che potrebbe aver confermato il cameo di Taylor Swift, proviamo a fare chiarezza sul setting della storia del prossimo film Marvel Studios.

Come forse saprete, le indiscrezioni sulla trama del film emerse in precedenza sono state confermate negli ultimi giorni dalla pubblicazione del primo trailer ufficiale di Deadpool & Wolverine, che ha confermato che la storia sarà in gran parte ambientata dopo gli eventi di Loki 2: nonostante sia molto difficile cercare di collocare la serie tv di Loki nel contesto della timeline del MCU, dato che la TVA esiste 'oltre il tempo' e diverse sequenze degli episodi intrecciano le linee temporali con paradossi e simili, un dettaglio da tenere a mente è che in Deadpool & Wolverine la TVA non sarà guidata da Mobius di Owen Wilson, segnale che gli eventi di Loki 2 sono già alle spalle. Inoltre, l'organizzazione pare essere sul punto di volersi preparare alla minaccia di Kang il conquistatore, proprio come accadeva nel finale di Loki 2.

Da tenere a mente poi che, sebbene Deadpool & Wolverine prometta di attraversare diverse realtà alternative e timeline, è stato confermato che nell'ordine cronologico della narrazione del MCU Loki 2 è la storia più recente saga: ciò vuol dire che Deadpool & Wolverine dovrebbe essere ambientato 'nel presente' del MCU, almeno per quanto riguarderà l'ambientazione temporale 'di partenza', per così dire. Non a caso, forse, Il film è stato anticipato come uno dei capitoli principali della Saga del Multiverso e le fonti sostengono che i Marvel Studios lo useranno per introdurre i nuovi film degli Avengers, The Kang Dynasty e Secret Wars.

Deadpool & Wolverine uscirà il 24 luglio prossimo in Italia.