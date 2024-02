Deadpool & Wolverine, il nuovo poster strizza l'occhio al cameo di Taylor Swift?

Continua la promozione di Deadpool & Wolverine, terzo capitolo della saga dedicata al Mercenario Chiacchierone. Il poster pubblicato sull’account Facebook australiano e neozelandese della Marvel potrebbe fare riferimento al chiacchierato possibile cameo di Taylor Swift nell’opera destinata a rilanciare il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Dopo aver visto il poster di San Valentino di Deadpool & Wolverine, torniamo ad occuparci del cinecomic targato Casa delle Idee per continuare a discutere dell’incessante e straordinario lavoro di marketing messo in campo dalla stessa Marvel per il film che vedrà protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Sulla pagina australiana e neozelandese di Facebook relativa all’azienda è infatti stato condiviso un post che presenta una nuova immagine che, secondo molti, chiama in causa l’anticipato cameo di Taylor Swift.

Il poster presenta soltanto tre braccialetti dell’amicizia, con i primi due destinati ai due protagonisti e il terzo che ricorda la data d’uscita nelle sale del territori: da ricordare, in questo senso, come i braccialetti dell’amicizia siano un simbolo spesso utilizzato dai fan dell’artista che, durante il The Eras Tour, si sono scambiati il pegno come parte dell’esperienza.

La foto ha naturalmente scatenato il pubblico, sempre più convinto che la presenza della cantante sia confermata, per quanto manchi ancora un’ufficializzazione formale.

In attesa di scoprire come continuerà a muoversi la Marvel per assicurare il successo della sua prossima opera e di avere la certezza dell’apparizione di Taylor Swift nel lungometraggio, vi lasciamo al post incriminato e ai consigli di lettura di Ryan Reynolds a proposito di Deadpool & Wolverine.