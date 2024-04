Deadpool & Wolverine: perché Hugh Jackman è stato profetico su Ryan Reynolds e Shawn Levy?

Hugh Jackman è stato profetico nei confronti di Ryan Reynolds e Shawn Levy: a svelarlo è stato direttamente il regista di Deadpool & Wolverine, che ha diretto entrambi gli attori nell'atteso nuovo film dei Marvel Studios.

In una conversazione con People al CinemaCon, il regista ha rivelato infatti che Hugh Jackman aveva predetto che Levy e Reynolds sarebbero diventati grandi amici diversi anni prima che i due si incontrassero fisicamente per la prima volta. A quanto pare, infatti, il regista e Jackman hanno parlato per la prima volta di Ryan Reynolds sul set di Real Steel, film del 2011 diretto da Levy e interpretato dalla star di Wolverine.

"Hugh mi disse: 'Per quello che vale, se mai incontrerai e lavorerai con Ryan Reynolds, sono sicuro che non vi fermerete più'", ha ricordato il regista. "Era il 2010. Hugh Jackman, il profeta - un talento speciale poco conosciuto. Dopo quella profezia, io e Ryan ci siamo incontrati per la prima volta per un film che poi non abbiamo realizzato, ma fin da subito abbiamo sentito una sorta di connessione tra noi.” Oggi il duo ha lavorato insieme su diversi progetti negli ultimi anni: Deadpool & Wolverine sarà il terzo film consecutivo di Shawn Levy con Ryan Reynolds, dopo Free Guy e The Adam Project.

Il film uscirà il 24 luglio in Italia. Per altri contenuti vi ricordiamo che Deadpool & Wolverine sarà il primo film rated-r dei Marvel Studios.

