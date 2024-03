Deadpool & Wolverine: novità sul secondo trailer e sulle 'Ancore' del Multiverso

Nei giorni scorsi sono emerse importanti anticipazioni sulla trama di Deadpool & Wolverine e su un nuovo concetto del Multiverso che verrà introdotto nel prossimo film Marvel Studios, e se siete interessati in queste ore sono stati rivelati maggiori dettagli in proposito.

Secondo il famoso scooper Daniel Richtman, infatti, Deadpool & Wolverine introdurrà un concetto noto come "l'Ancora": in sostanza, si tratta di un individuo 'centrale' nella sua realtà di provenienza, una sorta di perno intorno al quale ruota l'intero universo. Ogni realtà ha la sua 'Ancora' di riferimento nell'infinita panorama del Multiverso, e qualora a questo individuo dovesse accadere qualcosa - ad esempio, la morte - allora il suo universo inizierà a collassare fino a scomparire. Insomma, il concetto di Ancora è lo stesso di quello del Prescelto, un personaggio fondamentale per il suo universo di riferimento: ad esempio, in precedenza alcune indiscrezioni avevano etichettato in questo modo lo Spider-Man di Tom Holland.

Se confermato questo dettaglio farà progredire ulteriormente la Saga del Multiverso verso Avengers: Secret Wars. Come saprete, in passato le indiscrezioni sulla trama di Deadpool & Wolverine volevano la TVA impegnata a reclutare diversi supereroi dal Multiverso: che l'obiettivo dell'organizzazione siano le 'Ancore'? Staremo a vedere se il termine verrà anticipato dal prossimo trailer di Deadpool & Wolverine, che stando alla pagina Trailer Track dovrebbe esordire all'inizio di maggio, in tempo per essere proiettato insieme a Il regno del pianeta delle scimmie.

