Deadpool & Wolverine, avete notato l'easter egg su Secret Wars nel trailer?

Il Super Bowl interesserà anche relativamente poco a noi che viviamo da questa parte dell'Oceano, ma l'evento sportivo USA per eccellenza non perde mai l'occasione di farci regali più che apprezzati: quest'anno è toccato al primo trailer di Deadpool & Wolverine, unico film del Marvel Cinematic Universe in uscita nel corso del 2024!

Trailer più atteso tra quelli mostrati durante questo Super Bowl, quello del nuovo film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman ci ha non solo dato un accenno di quella che sarà la trama di questo Deadpool & Wolverine (pur non sbottonandosi troppo e mantenendo una buona dose di mistero), ma anche offerto qualche immancabile strizzatina d'occhio.

La più evidente riguarda uno dei film più attesi del futuro prossimo del Marvel Cinematic Universe: durante la scena in cui vediamo l'ombra di Wolverine stagliarsi su un Deadpool al tappeto, infatti, nelle vicinanze del mercenario dalla bocca larga vediamo la copertina di un fumetto a noi decisamente familiare. Di cosa si tratta?

Ma sì, è proprio la cover di Secret Wars, il crossover uscito nel 2015 al quale sarà ispirato il film che dovrebbe chiudere la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe! E voi, ci avevate fatto caso? Pensate si tratti di un indizio sull'importanza di Deadpool 3 per Avengers: Secret Wars? Fatecelo sapere nei commenti!