Deadpool & Wolverine, Josh Brolin non ci sarà: 'Forse non piaccio a Ryan Reynolds?'

Deadpool & Wolverine è uno dei cinecomic più attesi dell'anno corrente, di certo tutta questo interesse si deve non solo all'iconicità del personaggio protagonista, ma anche a tutto ciò che concerne la parte narrativa: la quale promette di essere estremamente importante per quel che riguarda il futuro dell'MCU.

Ecco però che, mentre vi consigliamo di dare una letta alla nostra recensione di Deadpool 2, proprio uno dei protagonisti principali di questo film ha delle brutte notizie per tutti quelli che si aspettavano di rivederlo nel terzo lungometraggio dedicato al folle mercenario in tutina rossa.

Stiamo ovviamente parlando di Josh Brolin, il quale ha rotto il silenzio ed ha confessato che no, non tornerà in Deadpool & Wolverine. Tutto ciò è avvenuto durante una recente intervista per Collider, durante la quale la star ha dichiarato:

"No, veramente non saprei. Mi chiedo: Forse è perché non piaccio a Ryan Reynolds?".

Di certo si tratta di un commento ironico, ma ciò che è certo è che gli appassionati non scopriranno mai davvero le motivazioni dietro alla decisione di non includere più il personaggio di Cable nel film. E voi avete qualche ipotesi in merito alla questione?

