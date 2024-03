Deadpool & Wolverine, James Marsden ha appena confermato il suo ritorno?

Non c'è dubbio che Deadpool & Wolverine sarà un film pieno di sorprese: il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe (nonché unica uscita del franchise sul grande schermo nel 2024) sembra avere tutta l'intenzione di stupire i fan, per cui di qui all'esordio ci sarà ovviamente modo di dare spazio alle teorie più disparate.

Mentre gli insider parlano addirittura di una Variante di Wolverine interpretata da Henry Cavill, a saltar fuori è dunque il nome di James Marsden: lo storico Ciclope dei film degli X-Men è da tempo uno dei personaggi più chiacchierati in tal senso, ma le sue parole sembrerebbero nascondere una certa voglia di confermare la cosa.

"Sì, continuo a sentirne parlare. Non posso uscire per strada senza che qualcuno mi fermi per chiedermelo. Ci sono evidentemente un sacco di voci che girano" ha spiegato Marsden, che parlando delle riprese di Sonic 3 ha poi aggiunto: "Abbiamo appena finito di girare e sì, in effetti eravamo vicino al set di Deadpool a Pinewood".

Una precisazione che ha immediatamente insospettito i fan, con le quote per la presenza di Ciclope nel film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman che ora si abbassano sensibilmente. E voi, pensate sia la pista giusta? Diteci la vostra nei commenti! Per il post Deadpool, intanto, si parla di una Marvel intenzionata ad affidare a Shawn Levi anche Avengers: Secret Wars.

