Deadpool & Wolverine, nuova immagine svela 5 varianti di Deadpool: ecco quali sono

In attesa del secondo trailer di Deadpool & Wolverine e dopo le ultime novità sul concetto di 'Ancora' nel Multiverso, in queste ore è emersa una nuova immagine del film Marvel Studios dedicata ai due protagonisti e alle varianti di Wade Wilson.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, il noto insider My time to shine hello è entrato in possesso di un banner promozionale di Deadpool & Wolverine che mette in risalto il supereroe di Hugh Jackman, ritratto con il suo nuovo costume giallo e blu ispirato a quello iconico dei fumetti e della serie tv animata, ma che lascia anche intravedere diverse varianti di Deadpool.

Se abbiamo fatto bene i compiti, le figure che si possono scorgere in silhouette lungo la scritta del concept art - realizzato dall'artista Kepleravocado - dovrebbero essere Babybool, Kid Deadpool, Dogpool e Headpool, oltre allo stesso Deadpool 'principale': a questo punto, è lecito aspettarsi l'apparizione di tutte queste varianti, oltre alle altre rimaste fuori dal concept art ma anticipate dalle foto trapelate dal set.

Ricordiamo che il film è diretto Shawn Levy, e oltre ai protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman includerà anche Emma Corrin nei panni di Cassandra Nova, la sorella gemella malvagia di Charles Xavier, e Matthew Macfadyen nel ruolo di Paradox, il nuovo leader della TVA: per altri contenuti scoprite il cast completo di Deadpool & Wolverine, tra conferme ufficiali e rumor.

La data d'uscita italiana è fissata per il prossimo 24 luglio.

Su DUNE: PARTE DUE 1 (4K Ultra HD è uno dei più venduti di oggi.