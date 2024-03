Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman stuzzica i fan: ci sarà Gambit di Channing Tatum?

Dopo l'arrivo online della nuova immagine promozionale di Deadpool & Wolverine, dedicata a ben 5 Varianti di Wade Wilson, il prossimo film Marvel Studios è tornato a far parlare di sé grazie ad alcuni post social pubblicati da Hugh Jackman e Channing Tatum.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, Hugh Jackman ha recentemente pubblicato una foto di allenamento per Deadpool & Wolverine su Instagram e l'immagine ha attirato un commento di Channing Tatum, che ha scritto all'amico: "Letttsss gooo daddy!!!!", facendo scattare sull'attenti i fan che sperano in un cameo della star di Magic Mike nei panni del mitico Gambit degli X-Men. La risposta di Hugh Jackman ha ulteriormente scaldato i fan, dato che l'attore per replicare al collega ha scelto un testo di colore viola, la tipica tonalità di Gambit.

La storia di Channing Tatum con Gambit e gli X-Men è a dir poco tortuosa: la star di The Lost City e La truffa dei Logan, infatti, era stato scelto dalla Fox per interpretare il supereroe in un film stand-alone sviluppato per il franchise degli X-Men, film che inizialmente sarebbe dovuto uscire al cinema nel 2016. Anche il passato di Gambit è particolarmente legato a Wolverine, dato che in precedenza il personaggio era apparso nel film X-Men: Le origini - Wolverine, nel quale fu interpretato da Taylor Kitsch.

Deadpool & Wolverine uscirà il 24 luglio prossimo. Per altri contenuti ecco quando dovrebbe uscire il nuovo trailer di Deadpool & Wolverine.

