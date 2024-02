Deadpool & Wolverine, è subito guerra dopo il trailer: Hugh Jackman 'aggiusta' il titolo

Se Deadpool e Wolverine funzionano a meraviglia insieme lo si deve non solo ad anni di fumetti Marvel, ma anche e soprattutto, almeno per quanto concerne il grande schermo, al meraviglioso rapporto tra Ryan Gosling e Hugh Jackman, che da sempre non perdono occasione per pestarsi i piedi a vicenda in una faida destinata a durare in eterno.

Il trailer di questo Deadpool & Wolverine non ha fatto altro che riaccendere la cosa, dando il là ad un altro episodio di questa continua guerra tra i due attori protagonisti della bromance più amata di Hollywood: lo spunto, stavolta, è stato proprio il titolo ufficiale del film.

Hugh Jackman non sembra infatti aver preso particolarmente bene il fatto che il nome del suo Wolverine si trovi dopo quello del suo compare: poco male, perché la star di Logan ha posto immediatamente rimedio a questo sgarbo, ricordando a tutti chi sia il vero protagonista del film e, soprattutto, "titolando" a dovere l'odiato Ryan.

Nel poster pubblicato da Jackman su X leggiamo dunque Wolverine & Asshole (più o meno traducibile come Wolverine e lo Str**zo): "L'ho aggiustato" ci tiene a farci sapere il buon Hugh nella caption. Cosa ne dite? Restiamo con il titolo originale o sfruttiamo l'idea per far partire una petizione da sottoporre agli occhi degli Studios? A voi i commenti!