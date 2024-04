Deadpool & Wolverine, quanto hanno guadagnato Jackman e Reynolds con i film Marvel?

Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine al fianco di Ryan Reynolds nel MCU: entrambi gli attori hanno lasciato un'impronta significativa nell'universo cinematografico Marvel e vederli sul grande schermo di nuovo insieme conferma Deadpool&Wolverine uno dei film più attesi del 2024.

Aver interpretato due dei personaggi più amati dai fan Marvel ha arricchito curriculum e carriera: ma quando hanno guadagnato Hugh Jackman e Ryan Reynolds come Wolverine e Deadpool? Facciamo un po' di calcoli.

Ryan Reynolds è noto principalmente nel ruolo dell'irriverente mercenario a cui ha dato vita in due film dedicati al personaggio. In Deadpool, il guadagno dell'attore è stato piuttosto scarno: Reynolds, infatti, aveva un contratto di "soli" 2 milioni di dollari ma con una clausola che gli concedeva alcuni bonus. Dopo il grande successo di Deadpool (parliamo di incassi di 781,9 milioni di dollari a fronte di un budget di 58 milioni), l'attore ha guadagnato in totale quasi 20 milioni di dollari. La stessa cifra gli è stata offerta qualche anno per riprendere il ruolo in Deadpool 3 al quale si aggiunge la percentuale di backend arrivando a 30-40 milioni di dollari di guadagno totale. Come attore Ryan Reynolds ha guadagnato circa 50-60 milioni dollari dai due film Marvel: infatti, Reynolds ha anche svolto un ruolo significativo nella produzione dei film di Deadpool come produttore, il che potrebbe avergli garantito ulteriori guadagni attraverso accordi di profitto.

Hugh Jackman ha ottenuto una grande fama grazie al suo ruolo di Wolverine nei film della saga degli X-Men. Ha interpretato il famoso mutante artigliato in diversi film del franchise, guadagnandosi il plauso della critica e dei fan. Ma al suo debutto come Wolverine, Jackman era ancora un nome tra tanti a Hollywood e il suo primo contratto in X-Men nel 2000 gli assicurò un guadagno di 500mila dollari. Dal successo del primo film, Jackman si affermò sempre di più ampliando anche i suoi guadagni che salirono a 1 milione di dollari per X-Men 2 fino a 7 milioni di dollari per X-Men: Giorni di un futuro passato per quanto riguarda le pellicole corali. Per X-Men Origins: Wolverine e The Wolverine, Hugh Jackman ha guadagnato 20 milioni di dollari per film e non è la cifra più alta perché con Logan nel 2017 l'attore ha sfiorato i 46,5 milioni di dollari, compresa la percentuale backend. Il totale? Quasi 100 milioni di dollari per interpretare Wolverine!

Cifre da capogiro promettono di salire vertiginosamente per il nuovo film e se il nuovo trailer di Deadpool&Wolverine ha fatto luce sui motivi del ritorno di Logan, non vediamo l'ora di scoprire come Deadpool affronterà la nuova minaccia della TVA e cosa vorrà dire per l'MCU.

Nell'attesa potete recuperare le nuove foto di Deadpool in versione "lettore accanito"!

