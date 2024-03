Deadpool & Wolverine, grossi spoiler sulla trama per Cassandra Web, Logan e il Multiverso

Dopo le indiscrezioni sulla durata di Deadpool & Wolverine, grazie a due insider molto noti in queste ore sono emerse grosse possibili anticipazioni sull'atteso cinecomic Marvel Studios con protagonista Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Secondo Daniel Richtman, ad esempio, Deadpool & Wolverine introdurrà un nuovo concetto fondamentale del Multiverso mai spiegato finora nella Saga del Multiverso dei Marvel Studios: in sostanza, riprendendo un elemento principale delle 'Secret Wars' dei fumetti di Jonathan Hickman, il film svelerà agli spettatori che ogni universo del Multiverso ha al suo centro 'un eletto', un individuo che è vitale per l'esistenza della sua realtà: qualora quell'individuo dovesse essere rimosso da quell'universo, allora l'universo in questione cesserebbe di esistere.

Inoltre, lo scooper Cryptic HD, che ha parlato della durata di Deadpool & Wolverine, ha anche condiviso oggi alcuni nuovi dettagli su Cassandra Nova, la villain del film: a quanto pare il personaggio sarà estremamente ai fumetti, sarà una villain malvagia e contorta e letteralmente pazza, senza alcun rispetto per la vita umana e la più estrema di sempre per un film Marvel Studios finora (grazie al fatto che Deadpool & Wolverine sarà rated-r). Il leaker ha affermato anche che uno degli strumenti che Deadpool e Wolverine vogliono usare per combatterla è l'elmo di Magneto, il celebre casco che scherma il cattivo degli X-Men dai poteri telepatici di Charles Xavier (Cassandra è la sorella gemella malvagia del Professor X) ma la sfida per i due supereroi sarà particolarmente ardua dato che la villain ne è entrata in possesso prima di loro.

Infine, sempre Cryptic fa sapere che Wolverine indossa la tuta giallo e blu per un motivo sentimentale, e non solo come elemento estetico: la presenza del costume sarà spiegata nel film e avrà a che fare con il passato del supereroe.

Deadpool & Wolverine uscirà il 24 luglio. Nel frattempo, continuano le indiscrezioni sulla presenza di Henry Cavill come Variante di Wolverine nel nuovo film Marvel.

