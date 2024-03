Deadpool & Wolverine, nel film tornerà anche Hulk di Mark Ruffalo? Nuovo rumor

Dopo che un attore del cast di Deadpool & Wolverine ha anticipato molti camei segreti nell'atteso film Marvel con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, un nuovo rumor si è fatto largo sui social in queste ore a proposito del film della Saga del Multiverso.

Il noto insider HolyField News, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, ha sganciato la bomba: Hulk di Mark Ruffalo comparirà in Deadpool & Wolverine e combatterà contro i due mutanti protagonisti.

Ovviamente al momento non ci sono prove per confermare o per smentire quest'affermazione, ma nelle ore precedenti al suo 'annuncio' lo scooper aveva stuzzicato i fan con una foto postata qualche tempo fa da Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine, che ritraeva Ryan Reynolds e Mark Ruffalo distesi su un prato e con gli adesivi di Hulk e Deadpool ben visibili in primo piano, con una didascalia che recitava: 'Lo showdown che tutti stiamo aspettando...". Per quanto la foto dovrebbe risalire ai tempi delle riprese di The Adam Project, è possibile che Shawn Levy sapesse già qualcosa sulla sceneggiatura di Deadpool 3?

Staremo a vedere: se non altro, HolyField ha anticipato che il nuovo trailer ufficiale di Deadpool & Wolverine uscirà ad aprile: se ciò dovesse accadere, la sua indiscrezione su Hulk potrebbe farsi di colpo più concreta. Restate con noi per tutte le prossime novità.

Il film uscirà il 24 luglio in Italia. Nel frattempo, il ritorno di Jennifer Garner come Elektra in Deadpool & Wolverine è stato confermato.