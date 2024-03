Deadpool & Wolverine, famoso insider conferma: 'Henry Cavill sarà Wolverine'

In questi giorni i fan della Marvel sono saltati sulla sedia all'indiscrezione che vuole Henry Cavill come variante di Wolverine in Deadpool & Wolverine, e in queste ore stanno letteralmente stappando lo champagne grazie a nuove 'conferme' emerse dal web.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, il famoso insider Can we get some toast ha confermato ai suoi follower che, dopo aver indagato tramite le sue fonti, la storia che vuole Henry Cavill come Variante di Logan in Deadpool & Wolverine è assolutamente vera: l'insider, più volte in passato dimostratosi con i fatti tra i più affidabili che ci siano nel settore per quanto riguarda le anticipazioni, ha anche aggiunto che i fan rimarranno molto sorpresi dall'apparizione dell'attore nel nuovo attesissimo film Marvel Studios.

Al momento non è chiaro quale variante di Wolverine Henry Cavill interpreterà nel cinecomic, qualora l'indiscrezione dovesse concretizzarsi sul grande schermo, ma il suo personaggio è stato descritto come qualcuno che 'indossa un lungo cappotto marrone', che potrebbe far pensare alla versione 'western' di Wolverine tratta da Old Man Logan.

Ricordiamo che Deadpool & Wolverine uscirà il 24 luglio 2024 in Italia: il film è scritto e diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Reynolds, anche co-sceneggiatore e produttore. Nel cast Hugh Jackman riprenderà il ruolo di Wolverine, ma dalle foto dal set è stato confermato che i due personaggi protagonisti incontreranno molte Varianti di loro stessi.

Nel frattempo, anche James Marsden ha stuzzicato gli appassionati circa un possibile cameo di Ciclope in Deadpool & Wolverine.

