Deadpool & Wolverine, tutti gli easter egg presenti nel trailer del film Marvel

L'attesissimo trailer di Deadpool 3 è stato finalmente svelato e con esso anche il titolo del nuovo capitolo della saga Marvel con protagonista Ryan Reynolds: Deadpool & Wolverine si accoda ufficialmente all'MCU e le prime clip sono piene zeppe di easter egg!

Dopo il riferimento a Secret Wars in Deadpool & Wolverine, è innegabile non sentirsi catapultati in una puntata di Loki nel trailer. C'è un po' di Loki in Deadpool 3: l'uscita della seconda stagione della serie TV dedicata al dio dell'inganno ha cambiato inesorabilmente le sorti della saga del Multiverso ma il prossimo film Marvel sembrerebbe molto legato alla prima stagione.

Nel trailer conosciamo l'Agente Paradox, analista della TVA interpretato dalla star di Succession Matthew Macfadyen: Paradox sembrerebbe essere in procinto di affidare a Deadpool un progetto speciale proprio come Mobius ha fatto con Loki. Ma proprio il personaggio di Macfadyen può aiutarci a comprendere la timeline del film in quanto Paradox sembrerebbe molto più old school rispetto a Mobius, addirittura precedente alla scoperta del libero arbitrio. Ma non è finita qui: proprio come ha fatto l'agente di Owen Wilson con Loki, anche Paradox mostra alcuni flashback degli avvenimenti più importanti dell'MCU: se il dio dell'inganno è passato fino alla Fase Tre, Deadpool si mette al passo ammirando qualche spezzone di Avengers: Age of Ultron dove si vede l'atterraggio di Iron Man, lo splendente Thor in Thor: Ragnarok e infine Captain America in The Winter Soldier.

Un easter egg estraneo alla Marvel, invece, lo troviamo nei primi istanti nel trailer di Deadpool 3 quando partecipiamo alla festa di compleanno di Wade Wilson insieme alla famiglia allargata che richiama molto le riunioni di "famiglia" di Fast & Furious. Un "mistero" nelle nuove clip è l'identità di una persona calva inquadrata di spalle e ci sono buone possibilità che sia Cassandra Nova, la sorella gemella malvagia e telepatica di Charles Xavier, anticipando così il nuovo villain che tenterà di mettere i bastoni fra le ruote a Wade Wilson.

Wolverine sarà l'atteso co-protagonista del terzo film del mercenario mascherato (o del Gesù della Marvel dipende dalle prospettive) e nel trailer di Deadpool lo vediamo con indosso un completo bianco che fa riferimento al periodo in cui il mutante dovette stabilirsi a Madripoor lavorando come barista per tenere al sicuro i suoi compagni. La scena potrebbe essere ambientata proprio nella città precedentemente introdotta proprio dalla serie TV The Falcon and the Winter Soldier .

Le sorprese, però, non sono finite qui: sembrerebbero sempre più alte le possibilità di un cameo del Dottor Destino a giudicare da una figura con indosso un cappuccio verde e una maschera di metallo molto simile alla versione di Toby Kebbel in I Fantastici 4. Infine le nuove clip svelano il ritorno di Pyro di Aaron Stanford, che ritorno dopo oltre 15 anni di assenza nella cinematografia Marvel!