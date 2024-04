Deadpool & Wolverine, Disney sconvolge il CinemaCon con un volgarissimo first look

Oltre al first look di Captain America 4, durante la sua presentazione al CinemaCon Disney e Marvel Studios hanno mostrato anche una succosa videoanteprima di ben 9 minuti di Deadpool & Wolverine, attesissimo nuovo film del MCU.

La presentazione Disney, che per la prima volta ha detto addio alle sue atmosfere 'per famiglie' a causa (o per merito) del film di Shawn Levy, dato che Deadpool & Wolverine sarà il primo film MCU rated-r di sempre, è iniziata con un annuncio pubblicitario che invitava i presenti a spegnere il telefono, un annuncio tipico delle anteprime stampa. Questa volta però dallo schermo c'erano proprio Deadpool e Wolverine in costume a parlare al pubblico, mentre discutevano sui rumor riguardanti Avengers: Secret Wars e loro teorie per la Saga del Multiverso. Quando lo squillo di un cellulare li interrompe più volte, ad un certo punto Logan sbrocca e inizia ad imprecare con diverse parolacce.

Dopo questo siparietto, la Marvel ha mostrato anche diverse scene tratte dal film, con battute piene di doppi sensi legati a Hollywood e riferimenti diretti ai Marvel Studios e alla Disney. È stato anche mostrato un cameo di Thor tramite filmati di repertorio, dato che in una scena ispirata a Thor: Dark World il dio del tuono piange davanti al cadavere di Deadpool come faceva davanti al corpo di Loki. A un certo punto però Deadpool si alza, scappa dall'inquadratura, afferra la cinepresa e guarda verso il pubblico: "Vai a **** Fox, io me ne vado a Disneyland!"

Secondo The Hollywood Reporter, però, le risate più rumorose dal pubblico sono arrivate grazie a Wolverine, mostrato con il suo costume intero mentre Deadpool si fa gioco di lui: "Gli X-Men ti fanno indossare quella roba? I veri amici non ti costringono ad uscire di casa vestito come un tifoso dei Los Angeles Rams".

Deadpool & Wolverine uscirà il 24 luglio 2024: il secondo trailer del film dovrebbe uscire tra fine aprile e inizio maggio.

